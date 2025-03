Bombeiros resgatam coelho perdido em bairro de Rio Branco

Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) resgataram um coelho doméstico na região do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, neste domingo (9). O animal foi encontrado pelos militares e, até o momento, o dono não apareceu para resgatá-lo.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, a situação indica que o coelho possuía um lar. “Ele é domesticado, o que nos leva a acreditar que tinha um dono. Como ninguém apareceu para reivindicá-lo, o animal está sob cuidados no quartel do Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão, no bairro Morada do Sol”, explicou.

De acordo com Falcão, caso o responsável não seja localizado, o coelho poderá ser colocado para adoção.

