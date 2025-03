Artesão acreano vive da confecção de redes de pesca, malhadeiras e tarrafas

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve na cidade de Feijó, interior do Acre, para conhecer Abodè, um artesão que mantém viva uma das profissões mais antigas do mundo. Morador do bairro Macó, Abodè se dedica à confecção de redes de pesca, malhadeiras e tarrafas, vendidas para pescadores de todas as regiões do estado. Sua fama se deve à qualidade impecável dos produtos que fabrica, sendo uma referência entre os trabalhadores da pesca. O vídeo é um patrocínio de: Auto Posto Arena; Nissan Benn Rio Branco e Purus Net Ultra Fibra.

Abodè leva uma vida simples, ao lado da esposa, das filhas e dos netos, em uma casa de madeira situada às margens do rio Envira, onde no mesmo quintal mora a família toda. Ao chegar ao local, Kennedy se deparou com um cenário incomum para quem não faz parte desse universo: redes de pesca estendidas por toda a extensão da casa, compondo um ambiente que reflete o cotidiano do artesão. “Tudo normal, aqui em casa é assim o dia todo”, comentou Abodè com naturalidade antes do início das gravações.

Trabalhador incansável, Abodè passa boa parte do dia costurando suas redes, parando apenas para acender um porronca, o tabaco tradicional da região. De maneira descontraída, ele impôs uma única condição para participar da gravação: não vestir camisa. “Tenho que aparecer do jeito que sou”, afirmou ao videomaker.

A visita proporcionou um mergulho na cultura local e na história de um homem que, com suas mãos habilidosas, contribui para o sustento de muitos pescadores. A dedicação de Abodè ao ofício é um testemunho da tradição artesanal que resiste ao tempo, mantendo viva a conexão entre homem, rio e sustento.

Assista ao vídeo: