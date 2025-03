Acima da cota de alerta, Rio Acre continua subindo e marca 13,66 metros em Rio Branco

O nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana e registrou a marca de 13,66 metros na manhã deste domingo (9). O manancial se encontra acima da cota de alerta, que é de 13,50 metros em Rio Branco. Os dados são da Defesa Civil Municipal.

O Rio Acre ultrapassou a cota de alerta ainda na noite desse sábado, 8, por volta das 22 horas, quando marcou 13,51 metros.

A cota de transbordamento do rio Acre é de 14 metros na capital do Acre e o volume de chuva registrado nas últimas 24 horas foi de 11,2 milímetros.

O governo do Acre, por meio da Defesa Civil do Estado, também monitora o nível do rio. Só na primeira semana de março já choveu 33% do esperado para todo o mês, representando um acumulado de 96,4 mm e um total de 1,37 metro a mais no nível do Rio.

Equipes da prefeitura de Rio Branco já organizam desde esse sábado a limpeza do Parque de Exposições, para caso de necessidade de construção de abrigos nos próximos dias em decorrência da cheia do rio.