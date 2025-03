ac24agro.com estreia portal com notícias da agropecuária acreana como você nunca viu

Acompanhando o caminho que o Acre traça rumo à consolidação da agropecuária, surge um novo e ousado projeto focado em suprir a necessidade de informar a respeito de um setor que movimenta o desenvolvimento do Estado. O novo portal de notícias ac24agro.com é lançado neste 9 de março em formato independente e alimentado pela diversidade do segmento produtivo local.

O ac24agro.com chega para refletir a pluralidade acreana desse setor numa abordagem aprofundada e rica em detalhes, sem limitar as cadeias produtivas. Dessa forma, o novo informativo visa destacar um agro diverso, tratando desde a pecuária até o extrativismo, passando pelos percalços de engenharia do setor rural, ramais, pontes, etc.

O diretor de jornalismo do ac24horas, empresário Roberto Vaz, entende que este é um compromisso em lançar um portal diversificado sobre a produção local para os acreanos. “Nós não estamos inventando a roda, estamos apenas suprindo uma necessidade de informações de um setor que movimenta o desenvolvimento no Estado. Falar do agro e de pessoas que resistem aos problemas da falta de uma política para abraçar a causa no Acre é mais do que uma obrigação do jornalismo”, enfatiza.

De acordo com Vaz, a ideia nasceu de uma conversa com o responsável pela gestão de Tecnologia da Informação (TI) do ac24horas, Alexandre Viana, que estuda o setor agropecuário há alguns anos e notou a falta de informações locais sobre o tema. “Sentimos que deveríamos apoiar a ideia e que não era um projeto para ser apenas uma editoria do ac24horas. O estudo feito por Alexandre é grandioso e logo decidimos que deveria se tornar um site. E assim fizemos e entregamos o projeto em forma de um novo veículo de informação, que com certeza se tornará a base para os empreendedores acreanos”, assegura.

O jornalista responsável pelo conteúdo da página será Itaan Arruda. Para ele, o jornal acerta em apostar na ideia de crescimento de um dos mais importantes nichos da economia acreana. Segundo Arruda, tudo que engloba o agro — até mesmo os problemas relacionados à agricultura, estarão na página, justamente para dar uma dimensão diversa e plural da temática. “É evidente que a cadeia produtiva da carne e da soja terão destaque, pois são as que geram mais demandas e demonstram força em nossa balança comercial. Mas o extrativismo também faz parte da rotina de milhares de famílias e nosso objetivo é gerar ao leitor o reflexo da nossa agropecuária”.

O ac24agro.com acaba expondo o fortalecimento do setor agrícola no Acre. Apesar de ainda estar em processo de consolidação em uma série de cadeias produtivas, o Estado já conta com alguns segmentos bastante consolidados. “Não podemos, de forma alguma, deixar de reconhecer que a cadeia produtiva da carne bovina é a que está mais consolidada na nossa região, fruto de uma história cheia de polêmicas, cheia de crises, mas uma história também de um segmento que aprendeu a conviver com essas crises e a superá-las. E agora vive um bom momento”, esclarece Itaan.

O intuito de proporcionar um caderno específico sobre a agricultura demonstra um momento de fortalecimento dessa área na região, mesmo que, por vezes, dentro de um cenário nem sempre otimista. “Longe disso. A nossa agricultura ainda precisa ser muito mais inclusiva. Ainda tem muita gente excluída, mesmo gente que faz parte do cenário agrícola, rural, ainda há muita pobreza, precisamos melhorar muito. Falta muita política pública para poder chegar na ponta”, pontua o jornalista.

A página ac24agro.com vai atuar de forma assídua e “em cima do lance”, atualizando as informações mais recentes ao leitor. “Jamais começaríamos um trabalho desse pensando apenas em matérias frias ou ainda muito longas. A ideia é acompanhar o assunto com a pressa que o mundo online exige”, assegura Arruda, reforçando que o Acre vive um período especial, onde o ac24agro.com aparece num momento estratégico. “Temos o Porto de Chankay, no Peru, que já é fato e acontece, existe; o comercio com a Ásia, via país andino e o Acre passa a ser estratégico. Com essa mudança nessa geografia econômica, nosso novo caderno não tem melhor hora para surgir”.

Os governos, tanto estadual quanto federal, têm muito a fazer ainda para apresentar ao Acre um setor produtivo e infraestrutura necessária para que o fluxo comercial aconteça. Esse é o desafio que fica às autoridades locais. “O que os governos precisam fazer é oferecer ao setor produtivo as condições necessárias para a região, tendo o Porto de Chakay e o comércio com a Ásia como a cereja do bolo, e entendo que o caderno vai conseguir descrever esse cenário, fazer um bom serviço ao leitor”.

A intenção do ac24horas.agro é fazer com que todos os acreanos o leiam, sem distinção de idade, profissão ou posição social. Certamente, a página deve interessar, de forma imediata, pecuaristas, agricultores, associações, sindicatos, cooperativas. Mas o objetivo é tornar-se referência, um instrumento de serviço, apresentando cotações diárias dos principais produtos que fazem parte da agenda comercial acreana. “A pluralidade precisa estar presente, com pesquisadores, acadêmicos, ambientalistas. A diversidade é o ‘pulo do gato’ e é por ela que a gente vai trilhar”, conclui Itaan.