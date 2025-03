Zequinha Lima vistoria áreas alagadas pelo rio Juruá, em Cruzeiro do Sul

O rio Juruá atingiu 13,12 metros neste sábado, 8, em Cruzeiro do Sul, alagando quintais de onze bairros e três comunidades rurais. As equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros estão em alerta para atender qualquer emergência, mas até agora ninguém pediu para sair de casa.

O prefeito Zequinha Lima percorreu as comunidades atingidas neste sábado para acompanhar de perto a situação das famílias. Ele garantiu que a estrutura municipal está de prontidão, com a Sala de Situação funcionando no quartel do Corpo de Bombeiros para monitorar os bairros afetados e dar uma resposta rápida.

“O rio ontem elevou 6 centímetros em 12 horas e a expectativa é que hoje, durante o dia, ele continue ainda enchendo. Estamos vigilantes e caso haja a necessidade de retirar alguma família, nossas equipes estão prontas para fazer esse trabalho e leva las para um local bastante seguro. As equipes estão divididas, os barcos e caminhonetes estão à disposição, e todos estão de sobreaviso caso haja necessidade de intervenção”, destaca o prefeito.

Bairros afetados:

01 – Saboeiro

02 – Cruzeirinho Novo

03 – Manoel Terças

04 – São Salvador

05 – Boca do Môa

06 – Lágoa

07 – Beira Rio/Centro

08 – Várzea

09 – Remanso

10 – Olivença

11 – Miritizal

Comunidades rurais afetadas:

01 – Florianópolis

02 – Laguinho

03 – Praia da Amizade

Ação conjunta para garantir segurança e assistência

O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Josadac Ibernon, ressaltou a importância do planejamento e da parceria para minimizar os impactos da enchente.

“O trabalho de acompanhamento dos níveis do rio e a preparação das equipes são fundamentais para garantir uma resposta rápida. Esse trabalho conjunto evita danos e prejuízos às famílias que vivem em áreas vulneráveis.” declarou o comandante.

Além dos Bombeiros, outros órgãos do Governo do Estado, mantém suas equipes mobilizadas para atuar junto às secretarias municipais. A representante do governo no Vale do Juruá, Raquel Batista, reforçou a importância dessa integração para ampliar a assistência às comunidades.

“Todas as secretarias estaduais, como Educação e Saúde, estão à disposição da Prefeitura para dar suporte no que for necessário. Essa parceria fortalece nossa capacidade de resposta e garante mais segurança para a população”, afirmou Raquel Batista.

Em caso de alagação de residências, o acionamento deve ser feito pelo número 190,do Corpo de Bombeiros.