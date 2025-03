Rio Acre ultrapassa cota de alerta ao marcar 13,51 metros na capital acreana

O nível do Rio Acre, na capital acreana, ultrapassou a cota de alerta na última medição feita na noite deste sábado (8). Por volta das 22h, o manancial já marcava 13,51 metros, um centímetro acima da cota de alerta, que é de 13,50 metros em Rio Branco.

A cota de transbordamento do rio Acre é de 14m. O governo do Acre, por meio da Defesa Civil do Estado, segue monitorando o nível do rio após o grande volume de chuvas nas últimas semanas.

A velocidade de subida do nível das águas nas últimas 24h foi de 4,7 cm/h, conforme dados registrados pelo serviço de monitoramento da Defesa Civil de Rio Branco.

Alem disso, só na primeira semana de março já choveu 33% do esperado para todo o mês, representando um acumulado de 96,4 mm e um total de 1,37 metro a mais no nível do Rio.

O coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Carlos Batista, enfatiza que todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, que é composto pelas instituições de governo, estão de pronto para apoiar a Defesa Civil Municipal, não só de Rio Branco mas de todos os demais municípios onde os níveis dos rios estão elevados.

Dentre os que se encontram nessa condição de atenção, conforme adianta Batista, está Plácido de Castro, Sena Madureira, Rio Branco, Porto Walter e Cruzeiro do Sul.

“Estamos acompanhando a evolução dos níveis dos rios, por meio do monitoramento pluviométrico e fluviométrico e o Estado está atento e já se adiantando em iniciativas que possam prevenir e minimizar crises”.