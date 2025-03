No Dia da Mulher, Gladson reforça compromisso com igualdade

No Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado (8), o governador do Acre, Gladson Cameli, utilizou suas redes sociais para homenagear as mulheres acreanas e reafirmar o compromisso do governo com a construção de um estado mais justo e inclusivo.

“Quero reafirmar o nosso compromisso em garantir um estado mais justo e inclusivo. O governo do Acre tem investido em saúde, educação, segurança e em políticas públicas que promovem a igualdade. Seguimos avançando em programas que garantem direitos, proteção e dignidade”, declarou o governador.

“Vamos caminhar juntos na construção de um Acre mais justo para as próximas gerações”, completou Cameli.

