Iolanda Fleming, a acreana que abriu caminho para as mulheres na política

A trajetória de Iolanda Ferreira Lima, mais conhecida como Iolanda Fleming, se destaca como um marco na luta pela participação feminina na política. Primeira mulher a governar um estado no Brasil, ela desafiou barreiras e escreveu seu nome na história ao assumir o governo do Acre entre 1986 e 1987.

Nascida em Manoel Urbano, no interior do estado, Iolanda não apenas rompeu com a tradição de um cenário político dominado por homens, mas também declarou que as mulheres podem liderar com competência, sensibilidade e determinação.

Em 2019, Iolanda foi homenageada com o Prêmio Bertha Lutz, concedido a mulheres que se destacam na defesa da igualdade de gênero. Sua trajetória tornou-se um símbolo de inspiração para gerações de mulheres que sonham em ocupar espaços de poder e decisão.

Em entrevista à TV Senado, a ex-governadora relembrou sua posse e o simbolismo do momento histórico para a luta do movimento feminista da época.

“Na época, estávamos no auge do movimento feminista pelos direitos das mulheres. E as mulheres compareceram com placas. Foi uma coisa fantástica. Todos os estados enviaram representantes para acompanhar minha posse”, lembrou.

Seu governo foi marcado por avanços importantes, como a instalação da delegacia especializada no atendimento à mulher no Acre, um passo fundamental na proteção dos direitos femininos.

“Além de criar a primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, eu queria que as mulheres pudessem ser policiais. Então, pedi aos deputados a criação da lei e homologuei a legislação que permitiu a entrada das mulheres na polícia. E hoje, já temos mulheres coronéis aposentadas” , conta.

O caminho que ela trilhou abriu portas para outras mulheres que, hoje, ocupam cargos de liderança em diversas áreas.

Além de governadora, Iolanda também foi deputada estadual, vice-prefeita de Rio Branco e vereadora, consolidando sua trajetória como uma das figuras mais importantes da política acreana.