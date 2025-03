Homem é preso após cometer assalto com o cunhado na capital

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de Johnpyerre Ribeiro Tamarana, de 38 anos, na noite desta sexta-feira, 7, no bairro Palmeiral, em Rio Branco. Ele é suspeito de cometer um assalto ao lado do cunhado, que conseguiu fugir. A prisão foi realizada por agentes do Primeiro Batalhão, com apoio do GIRO e da Operação Saturação.

Segundo a Polícia, Johnpyerre já tinha passagem pelo sistema prisional por roubo e havia rompido sua tornozeleira eletrônica três dias antes. Ele teria convidado seu cunhado para realizar um “corre” — termo usado para se referir a assaltos — e ambos saíram em uma moto, que pertencia à esposa do cunhado.

No bairro Tangará, eles abordaram três jovens na rua Dourados. Simulando estar armados ao colocar as mãos sob as camisas, os criminosos ameaçaram as vítimas e roubaram três celulares antes de fugirem.

Pouco depois, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e foi abordada pelas vítimas, que descreveram os assaltantes e o veículo utilizado. Os policiais iniciaram buscas imediatamente e receberam apoio de outras equipes.

Um dos celulares roubados foi rastreado, o que ajudou a localizar Johnpyerre no bairro Palmeiral. Ao notar a presença da polícia, ele e outros suspeitos tentaram fugir, mas os militares conseguiram cercá-lo quando tentava se esconder em uma residência.

Sem oferecer resistência, ele revelou onde estavam dois dos celulares roubados, escondidos em um terreno baldio, e admitiu que estava tentando vendê-los. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes.

O cunhado do suspeito não foi localizado, e Johnpyerre confirmou que os dois não estavam armados, apenas simularam para intimidar as vítimas.