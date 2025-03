Bocalom homenageia primeira-dama e faz declaração: “respeitem as mulheres”

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestou uma homenagem especial à primeira-dama, Kelen Nunes, neste sábado (8). Logo pela manhã, ele a surpreendeu com um buquê de flores e aproveitou a ocasião para expressar seu carinho e reconhecimento.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado no perfil do prefeito no Instagram. Na gravação, Bocalom dedica palavras afetuosas à esposa e estende uma homenagem a todas as mulheres acreanas e brasileiras.

“Bom dia, meu anjo! Olha aqui sua florzinha. Hoje é o Dia das Mulheres, e você representa para mim tudo de bom. Você também representa todas as mulheres de Rio Branco, do nosso Acre e do nosso Brasil. Você é minha vida”, declarou o prefeito.

Em resposta, Kelen Nunes reforçou a importância do papel da mulher na sociedade e deixou uma mensagem.

“Que cada uma cumpra seu papel como esposa, mãe, filha e amiga, conquistando seus espaços com determinação. Que sejam amadas, respeitadas e exerçam seus trabalhos com dedicação, liderança, sabedoria e resiliência. A mulher é isso: força e coragem. Feliz Dia da Mulher a todas!”.

Ao final do vídeo, Bocalom ainda deixou um recado aos homens: “homens, respeitem as mulheres”.

VEJA O VÍDEO: