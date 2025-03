Bispo de Cruzeiro do Sul diz que Bíblia não deve ser usada para oprimir mulheres

Na mensagem pelo Dia da Mulher neste 8 de março, o bispo de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, disse que a sociedade tem que se posicionar contra o machismo e destaca ainda que a Bíblia não pode ser usada para a opressão às mulheres.

“Vamos parar de usar trechinho da Bíblia, meias frases da Bíblia, para justificar a opressão das mulheres, porque isto não é de acordo com a vontade de Deus. Não podemos só não ser machistas, temos que ser contra o machismo”, pontuou ele, lamentando o alto índice de feminicídio em Cruzeiro do Sul e demais municípios da região.

“Infelizmente ainda nos municípios da nossa Diocese quantos feminicídios ainda, quanta violência. E isto não está correto, não é segundo o projeto de Deus. Que Deus abençoe a todas. Vamos caprichar dizendo às mulheres, nós amamos vocês e vamos manifestar o nosso amor com respeito, com a valorização, com a chance para todos vocês, iguais aos homens. Que ninguém despreze vocês, mas todos possam dizer, viva as mulheres, no dia delas, em todos os dias de suas vidas”, conclui o líder religioso.

Veja o vídeo: