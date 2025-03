A “Hora da Estrela” será exibido no CineSesc, em Rio Branco

9:32 am

No mês das mulheres, o CineSesc traz ao público o clássico “A Hora da Estrela”, com a trajetória de Macabéa – uma mulher invisibilizada, mas repleta de existência. A exibição ocorre neste sábado, 08 de março, às 19h, no Cine Teatro Recreio, em Rio Branco, com entrada gratuita.

A “Hora da Estrela” é uma adaptação do livro de mesmo nome de Clarice Lispector, dirigido por Suzana Amaral, de 1985.

Marcélia Cartaxo vive a icônica personagem da literatura Macabéa, mulher nordestina que migra para São Paulo com a tia em busca de melhores oportunidades. Após o falecimento da parente, a protagonista vira datilógrafa e vai morar em uma pensão com outras três jovens mulheres. Entre as repetições da rotina, se encanta pelas pequenas coisas que escuta da rádio relógio.

Depois de acompanhar os percalços românticos da sua colega de trabalho, Gloria (Tamara Taxman), Macabéa busca um amor sincero, mas acaba caindo nas palavras de Olímpico de Jesus (José Dumont). O metalúrgico não tem paciência para a ingenuidade da moça e acaba por diminuí-la em seus constantes rompantes de nervosismo. Na tentativa de vislumbrar um outro futuro, a protagonista se consulta com Madame Carlota, cartomante vivida por Fernanda Montenegro, que lê nas cartas algo luminoso para o seu destino, muito diferente do que de fato a espera.