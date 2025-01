Leilão da Caixa tem imóveis no Pará a partir de R$ 18 mil e descontos de até 64%

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Caixa Econômica Federal está com leilões abertos em todo o Brasil. No Pará, existem 289 imóveis disponíveis – entre casas e apartamentos – com preços que variam de R$ 18 mil até R$ 253 mil e descontos que chegam a 64%. Os leilões do banco ocorrem em 16 datas distintas ao longo do mês de janeiro e abrangem 21 estados e o Distrito Federal.

Eles disponibilizam uma diversidade de propriedades, incluindo casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. A organização também oferece facilidades no pagamento, como o uso do FGTS e a quitação de dívidas de IPTU, ITR e condomínio acima de R$ 1.000,00.

Na modalidade venda direta online, o Pará tem 280 casas disponíveis. Elas custam entre R$ 18 mil até R$ 413 mil. Além disso, têm desconto de até 64%. Nesta modalidade, 6 apartamentos com preços que variam de R$ 53 mil até R$ 136 mil e descontos de até 49%.

Anúncio

O Pará tem também 3 casas disponíveis para leilão na modalidade venda online. Elas custam a partir de R$ 26 mil até R$ 253 mil e têm descontos de até 55%.

Para participar dos leilões, os interessados podem acessar o site oficial da Caixa, onde encontraram informações detalhadas sobre os imóveis e as condições de venda.