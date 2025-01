Homem é preso por descumprir medida protetiva em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA) e com o apoio do Núcleo Especializado em Investigações Criminais (NEIC), cumpriu nesta sexta-feira, 10, um mandado de prisão contra um homem acusado de descumprir medida protetiva de urgência em Cruzeiro do Sul.

De acordo com as investigações, o suspeito não aceitava os termos da divisão de bens após o término de seu relacionamento e passou a ameaçar a ex-companheira. Temendo pela própria segurança, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha. No entanto, mesmo após a decisão judicial, o homem continuou a manter contato com a vítima por meio de uma amiga em comum nas redes sociais, enviando recados com teor ameaçador.

Com base nas evidências reunidas, a Polícia Civil apresentou o caso ao Poder Judiciário, que determinou a prisão do investigado. Ele foi localizado e detido pela equipe da DEMPCA, com o apoio do NEIC. Durante a abordagem, o acusado negou as acusações e será apresentado à Justiça em audiência de custódia.

Anúncio

Com informações da PC-AC