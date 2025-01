Causa da morte de Liam Payne é confirmada após investigações

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Três meses após a trágica morte de Liam Payne (1993-2024), ex-integrante da banda One Direction, a causa foi oficialmente confirmada durante uma investigação no Reino Unido.

O cantor morreu em 16 de outubro após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, em meio a um episódio envolvendo consumo excessivo de álcool e drogas.

De acordo com o site “Daily Mail“, segundo laudos médicos apresentados durante a audiência no Tribunal do Coroner de Buckinghamshire, Payne morreu devido a um “politrauma”, termo utilizado para descrever múltiplas lesões traumáticas no corpo.

Anúncio

A investigação, realizada no dia 17 de dezembro, destacou que ainda pode levar algum tempo para esclarecer completamente as circunstâncias exatas da morte do cantor, que tinha 31 anos.

Cinco pessoas foram acusadas de envolvimento

Cinco pessoas foram formalmente acusadas na Argentina por envolvimento no caso. Entre elas estão Gilda Martin, gerente do hotel Casa Sur; Esteban Grassi, recepcionista; e Roger Nores, amigo de Payne, todos acusados de homicídio culposo.

Segundo documentos judiciais, Nores é acusado de ter abandonado Payne em uma condição vulnerável, mesmo sabendo de suas múltiplas dependências químicas. Outros dois funcionários do hotel, Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, foram acusados de fornecer cocaína.

As investigações sobre o caso continuam em andamento na Argentina, enquanto as autoridades britânicas aguardam mais informações por meio de canais diplomáticos oficiais para encerrar o inquérito definitivo.

Liam Payne alcançou fama mundial como membro do One Direction, formado no programa The X Factor sob orientação de Simon Cowell.

Após o fim do grupo em 2016, ele iniciou uma carreira solo.

O funeral, realizado em novembro em Buckinghamshire, contou com a presença de Cheryl Tweedy, mãe de seu filho Bear, e dos ex-companheiros de banda Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.