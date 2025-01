Ator de ‘Power Rangers’ é condenado por agredir idoso de andador; assista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Hector David Jr., de 35 anos, foi condenado por agressão a um idoso. O ator, que ficou mais conhecido por interpretar Mike, o Power Ranger verde, na série de TV “Power Rangers Samurai”, nas temporadas entre 2011 e 2012, empurrou um senhor que usava andador, em um estacionamento em Nampa, no estado de Idaho, Estados Unidos, em julho de 2024.

Segundo o site “TMZ”, Hector se declarou culpado e vai cumprir uma pena de 45 dias na prisão. A sentença do tribunal do condado de Canyon foi de seis meses, mas o juiz diminuiu 135 dias da pena, desde que mantenha bom comportamento durante o período em que estiver na cadeia.

Ele ainda vai ficar dois anos em liberdade condicional supervisionada e deve cumprir 100 horas de serviço comunitário.

Na ocasião, o ator se envolveu em uma discussão com um idoso – que se locomovia com a ajuda de um andador – ao disputar uma vaga de estacionamento. Câmeras de segurança do local registraram quando Hector empurrou o homem, que caiu no chão, mas sem ferimentos graves. O ator não prestou socorro e fugiu do local em sua caminhonete.

