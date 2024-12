TCE/AC divulga resultado provisório na avaliação de títulos em concurso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) publicou nesta terça-feira (17), por meio do Edital nº 16, o resultado provisório da avaliação de títulos para o cargo de auditor de controle externo. A etapa faz parte do concurso público que visa o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio no quadro efetivo do órgão.

De acordo com o edital assinado pelo presidente do TCE-AC, conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira, os candidatos poderão consultar suas notas provisórias, apresentadas em ordem alfabética, a partir de 18 de dezembro de 2024.

Os candidatos que desejarem questionar o resultado provisório terão um período específico para interpor recursos. O prazo se inicia às 10 horas do dia 18 de dezembro e se encerra às 18 horas do dia 19 de dezembro de 2024 (horário de Brasília/DF).

O procedimento deve ser realizado exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no site oficial do concurso: http://www.cebraspe.org.br/concursos/tce_ac_24.

Após o término do prazo, não serão aceitos novos pedidos de revisão do resultado provisório na avaliação de títulos.