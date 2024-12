Petecão anuncia pagamento de obras em Cruzeiro do Sul no valor de R$ 1,4 milhão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta terça-feira (17), a liberação de R$ 1,4 milhão em recursos federais para o município de Cruzeiro do Sul. Os valores são provenientes de emendas parlamentares de sua autoria junto ao Programa Calha Norte (PCN), do Ministério da Defesa, e serão destinados à melhoria da infraestrutura e ao incentivo ao lazer na região.

Do total liberado, R$ 960 mil serão aplicados na construção de passarelas de concreto (trapiches) no bairro Remanso (Favelinha), área conhecida pelas dificuldades de mobilidade em períodos de chuva. Segundo o senador, a obra visa garantir maior segurança e facilitar o deslocamento de moradores em áreas alagadiças.

“As passarelas vão melhorar a mobilidade e as condições de vida da população, especialmente nas zonas mais afetadas pelas enchentes”, afirmou.

Além das passarelas, o senador também destinou R$ 480 mil para a primeira etapa da construção de novas arquibancadas no Estádio Cruzeirão. A revitalização desse espaço esportivo, um dos principais pontos de lazer da cidade, atende a uma demanda antiga da comunidade. O senador destacou que o esporte é uma ferramenta fundamental para a inclusão social e para o fortalecimento do vínculo comunitário.

Petecão também anunciou mais R$ 1,4 milhão para a segunda etapa da obra de reforma do estádio. O Cruzeirão, reinaugurado em 2016 após mais de três anos fechado, já passou por modernização e reformas com recursos de emendas anteriores do parlamentar, incluindo a construção de novas arquibancadas e melhorias no sistema de iluminação.

“As obras no Cruzeirão são um reflexo do nosso compromisso com o esporte e com a qualidade de vida da população de Cruzeiro do Sul. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento da cidade e para o bem-estar de seus moradores”, ressaltou o senador.

Com previsão para início nos próximos meses, disse o senador que as obras devem gerar empregos diretos e indiretos e trazer melhorias concretas para a qualidade de vida da população, beneficiando milhares de moradores do município.