Gonzaga conhece tecnologias e modelo de gestão da ZPE do Piauí

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, visitou nesta segunda-feira (16) a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) na cidade de Parnaíba, no Piauí.

Gonzaga liderou comitiva acreana com o objetivo de conhecer as tecnologias e trocar experiências sobre a boa prática de gestão. O parlamentar esteve acompanhado do presidente da ZPE do Acre, Allan Lima.

De acordo com o presidente da Aleac, é importante conhecer exemplos que estão dando certo para poder impulsionar a economia acreana.

“Estamos trabalhando para que, em 2025, a nossa ZPE do Acre seja uma realidade de sucesso, conectando o estado ao mundo por meio de portos estratégicos como o Porto de Chancay, no Peru. Isso faz do Acre uma porta de entrada e saída para exportação e importação, fortalecendo o comércio exterior e gerando oportunidades para a nossa gente.

Além disso, tive a oportunidade de conhecer uma startup inovadora que utiliza Inteligência Artificial para auxiliar diagnósticos médicos. Esse sistema já é usado na saúde pública do Piauí, onde tudo funciona de forma integrada e on-line, facilitando o atendimento e trazendo mais eficiência para a população. Agradeço à diretoria da ZPE do Piauí pela recepção calorosa e pela troca de ideias que, com certeza, inspirarão grandes avanços no nosso estado”, disse Gonzaga.

O presidente da ZPE do Piauí, Álvaro Nolleto, destacou a importância da visita do presidente da Aleac e disse que é trocando experiências que o Acre poderá se desenvolver ainda mais.

“É importante essas visitas para podermos fazer uma conexão entre as ZPEs do Brasil. O Acre está reativando sua ZPE e é um prazer poder contribuir com a nossa experiência aqui do Piauí. A gente passando essa experiência vai facilitar o trabalho deles. Temos 12 startups e 6 empresas instaladas na nossa ZPE”, disse.

O presidente da ZPE do Acre, Allan Lima, disse que esse intercâmbio de experiências com o Piauí é importante neste momento em que o Acre está inserido na rota comercial para o Porto de Chancay, no Peru.

“Essa visita é fundamental para trocarmos experiências e conhecermos a funcionalidade de softwares para implantarmos na ZPE do Acre nesse momento em que o Acre se torna de vez o principal corredor para portos peruanos como o de Chancay. Tenho certeza que irá ser importante para a economia acreana”, disse Allan.

Estiveram presentes na visita o presidente Gonzaga, o diretor da ZPE Piauí, Álvaro Nolleto, diretor comercial da ZPE Piauí, Victor Augusto, o assessor Bruno Rafael, o diretor da SETE, Marcedo Júnior, secretária Denise Lima.