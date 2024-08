Namorada de Bocalom diz que relação caminha para o casamento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Kelen Rejane Nunes, namorada do prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), esteve na manhã desta terça-feira, 6, no aniversário do bairro 6 de Agosto, na capital, e falou que a relação com Bocalom caminha para um casamento.

Acompanhada da vereadora Lene Petecão (PL) e da presidente do PL mulher, Charlene Lima, Kelen deu uma pausa nos cumprimentos e respondeu sobre o relacionamento com o prefeito de Rio Branco. “Nós estamos caminhando para um casamento”, disse.

Anúncio

Já sobre como se sente namorando o chefe do executivo municipal, que está em campanha, falou que o assédio midiático que vem junto com a publicidade do namoro não incomoda. “É bem tranquilo, graças a Deus a gente sabe o que realmente é importante, o que realmente faz parte da nossa vida e isso não nos afeta. Eu não penso nisso não [no momento da campanha], eu penso em ser uma pessoa boa para ele, para cuidar dele. Essa questão política pode ser uma consequência, pode ser que seja uma coisa boa, mas não é o que me importa no momento, o que me importa hoje é cuidar dele”, afirmou.