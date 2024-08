Governo tenta reajustar bandeira do Acre, mas ventos adiam operação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre enviou para o calçadão da Gameleira, em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (6), um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública e uma equipe especializada em rapel para tentar desprender a bandeira do estado do para raios do mastro. A missão foi abortada por causa das condições adversas para a operação.

Veja a nota do Governo do Estado sobre o assunto: Bandeira do Acre será recolocada no mastro da Gameleira

A nova tentativa aconteceu depois que uma equipe do governo tentou, através das cordas do mastro, por volta das 7h, desprender a bandeira que está agarrada no para raios desde domingo (4), mas sem sucesso. Dada importância do monumento neste dia em que é celebrado o 112° aniversário da Revolução Acreana, o helicóptero foi enviado e chegou a pousar no calçadão, mas o clima mudou e com rajadas de ventos a operação foi adiada.