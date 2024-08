Gladson visita agência em São Paulo para trazer progresso com o Invista Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli foi recebido nesta terça-feira, 6, pelo presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (Invest SP), Rui Gomes Junior. O objetivo da visita de cortesia foi estreitar relação e trocar experiências, com foco na condução do programa de atração de investimentos Invista Acre, atualmente, em fase de estruturação pela Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac S.A.) em parceria com a Secretaria de Estado de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict).

Acompanhado pela diretoria da Anac, Cameli conheceu programas e estratégias da InvestSP voltados para atração de investimentos, ampliação de oportunidades e geração de renda.

Anúncio

Na oportunidade, foram discutidas as formas adotadas por São Paulo para atrair investidores e identificadas aquelas que podem ser replicadas em solo acreano.

O governador reforçou o intuito de aumentar as exportações acreanas e tornar o Estado um lugar elegível para os investidores nacionais e internacionais. “A investSP já tem aqui um profissionalismo, há anos, nessa área, e nós do Acre, que estamos em busca de parceiros para investir, para gerar emprego, aquecer economia, aproveitar e demonstrar o potencial que o estado tem, viemos conhecer a Invest SP para que, como Agencia de Negócios possamos mostrar o potencial que o Acre tem a oferecer, não somente para o mercado interno brasileiro, quanto para exportações”, disse o governador.

O representante da Invest São Paulo detalhou o projeto e avanços da Agência Paulista: “Recebemos, com muita satisfação, a comitiva do governo do Estado do Acre, liderada pelo governador Gladson Cameli. Apresentamos nossa atuação e principais resultados, que já ultrapassam os 365 projetos anunciados, R$ 158 bilhões em investimentos e mais de 247 mil empregos gerados. A visita é um reconhecimento ao trabalho que temos desenvolvido na InvestSP e a prova de que estamos no caminho certo. Contem conosco. Estamos sempre abertos ao diálogo e à troca de experiências”, comentou o presidente da InvestSP, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Rui Gomes.

Sobre a Agência de Negócios do Acre

A Agência de Negócios do Estado do Acre é uma sociedade de economia mista, vinculada ao governo do Acre, por meio da Seict, que tem como missão aproximar Estado, empresas e investidores, intermediando o acesso a recursos e oportunidades de negócio.

“O que buscamos é aprimorar nosso trabalho cada vez mais, buscar condições para atrair investidores, fortalecer exportações, fomentar negócios, que é o nosso objetivo”, enfatizou a presidente da Anac, Waleska Bezerra.