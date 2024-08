Brasil para nos EUA e se despede do basquete nos Jogos de Paris

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Trinta e quatro segundos. Este foi o tempo total no qual o Brasil esteve à frente do placar contra os Estados Unidos nas quartas de final do basquete masculino em Paris, nesta terça (6). Favorita absoluta, a seleção norte-americana resolveu o confronto antes mesmo do intervalo e avançou sem dificuldades ao derrotar os brasileiros por 122 a 87. A missão que parecia impossível na teoria se comprovou difícil na prática. O Brasil se despede com uma vitória em quatro jogos, mas uma campanha que incluiu uma classificação ao mata-mata apenas pela segunda vez em 28 anos.

Diante de um adversário de potência, que conta com diversas estrelas de primeira prateleira da NBA, a liga de basquete profissional mais forte do mundo, o Brasil se viu em desvantagem de dois dígitos praticamente o tempo todo a partir da metade do primeiro quarto. No segundo quarto, uma sequência positiva diminuiu o deficit para oito pontos, mas os norte-americanos encaixaram uma corrida de 21 a 2 para ir para o intervalo vencendo por 27 (63 a 36).

O Brasil conseguiu equilibrar a produção no terceiro quarto, quando até saiu vencedor (35 a 31 na parcial), mas os americanos, bastante relaxados e ainda com larga frente no placar, concluíram a partida sem maiores dificuldades.

Bruno Caboclo, com 30 pontos, teve os números mais expressivos entre todos os atletas. Os Estados Unidos, no entanto, rodaram bastante o elenco. Nenhum dos doze atletas ficou em quadra por mais que 21 minutos, praticamente a metade de um jogo. Nenhum dos cinco titulares (LeBron James, Stephen Curry, Devin Booker, Jrue Holiday e Joel Embiid) atuou por mais que 17 minutos. Booker, com 18 pontos, foi o cestinha do Dream Team.

A despedida da seleção brasileira dos Jogos Olímpicos de Paris foi também o adeus do armador Marcelinho Huertas à camisa da equipe nacional. Huertas, de 41 anos, registrou nove pontos e cinco assistências. Ele participou de três Olimpíadas (Londres, Rio e Paris).

Foram 20 anos de Seleção Brasileira! 🇧🇷❤️

Um dos maiores gênios do basquete brasileiro se despede da nossa seleção. Obrigado, Marcelinho Huertas, por tantas memórias, assistências incríveis e liderança em quadra. pic.twitter.com/uv1XusOEOc

— Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) August 6, 2024



Já a seleção dos Estados Unidos avança para encarar a Sérvia, que eliminou a Austrália, na semifinal. As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase, com vitória norte-americana. O cenário se repete na outra semifinal. França e Alemanha, que inclusive estavam no grupo do Brasil, voltarão a duelar nas semifinais após passarem, respectivamente, por Canadá e Grécia.

Ambas as semifinais acontecerão na próxima quinta-feira (8), com os medalhistas sendo decididos no sábado (10). Os Estados Unidos tentam o quinto ouro consecutivo entre os homens. A Iugoslávia, nação que deu origem à Sérvia após seu desmembramento, tem um ouro conquistado em Moscou (1980). França e Alemanha buscam subir no lugar mais alto do pódio pela primeira vez. A Alemanha, aliás, não possui medalhas olímpicas no basquete masculino.