Alan Rick é homenageado em colação de grau de formandos da UFAC

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira, 05, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC), durante a colação de grau dos formandos de Medicina Veterinária, o senador Alan Rick foi homenageado com o título “Amigo da Veterinária”. O reconhecimento é entregue anualmente a uma personalidade que tenha contribuído com a formação acadêmica dos estudantes do curso.

Em virtude do trabalho em Brasília, o senador foi representado pela esposa Michele Miranda. Ela recebeu o título das mãos do professor Dr. Henrique Jorge de Freitas.

Anúncio

“Essa homenagem de hoje é um reflexo de todo o cuidado, o carinho que o senador Alan Rick tem demostrado pelos animais. Então, mais uma vez, a gente agradece por todos os recursos destinados, por toda a atenção dada a causa animal e ao nosso curso de Medicina Veterinária. Graças a isso vamos conseguir ampliar nosso atendimento, oferecendo serviço a população que se encontra em vulnerabilidade socioeconômica e ampliar a capacitação dos nossos acadêmicos.” – agradeceu o professor Dr. Acácio Pacheco, preceptor do Programa de Aprimoramento em Práticas Hospitalares, no setor de Clínica Médica de Pequenos Animais.

Entre as ações parlamentares de Alan Rick está a destinação de R$ 200 mil que possibilitou o aumento do valor das bolsas para pós-graduandos de R$ 1.250,00 para R$ 2.000,00. O recurso também contempla o aumento da oferta de vagas de pós-graduação em Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva.

Além disso, o senador destinou R$ 1 milhão para a aquisição de um veículo para o transporte de animais e para a contratação de mais médicos veterinários para atender na Clínica da UFAC. O recurso já está na conta da Universidade.

“São mais de R$ 1,2 milhão investidos sobretudo na formação desses estudantes. Isso, no que diz respeito a Medicina Veterinária. Porque se formos falar de todo o trabalho do senador pela Universidade, passaríamos dos R$ 15 milhões já enviados para diversos cursos e ações. E o melhor de todo esse trabalho com os professores e acadêmicos da Clínica Veterinária é que isso é convertido em serviços para a nossa população que não tem condições de levar seus animais a uma clínica veterinária privada, para as ONGs de resgate. Estou muito feliz e orgulhosa. E isso é só o começo, porque o senador seguirá comprometido com o apoio à educação superior pública gratuita.” – finalizou Michele Miranda.