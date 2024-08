Mulher desmaia ao levar garrafada na cabeça em camarote da Expoacre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma briga registrada no fim da noite do domingo (5), na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, viralizou nas redes sociais após um vídeo da agressão ter sido amplamente divulgado nesta segunda-feira (6). Nas imagens, uma mulher fica desacordada ao ser atingida por outra com uma garrafa.

De acordo com testemunhas, por um motivo ainda não esclarecido, duas mulheres vestidas de preto brigavam em um camarote da Expoacre Juruá quando foram separadas por homens. No entanto, uma das envolvidas se afasta, pega do chão uma garrafa de vidro e atinge a cabeça da outra, que já se afastava da discussão.

A mulher atingida cai no chão e fica desacordada, enquanto a agressora se distancia e desaparece entre as outras pessoas que observavam a desavença. A identidade das envolvidas é desconhecida, bem como o estado de saúde da mulher que ficou desacordada.

