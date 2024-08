Homem morre ao ser atropelado por policial militar em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um pedestre morreu ao ser atropelado na manhã desta segunda-feira, 5, na Vila Lagoinha, zona rural de Cruzeiro do Sul. Segundo informações, um policial militar que seguia pela BR-364 de motocicleta atropelou a vítima.

O homem que morreu era conhecido pelo apelido de Zacarias. O policial envolvido no acidente está internado no Hospital do Juruá. “O condutor estava em sua motocicleta e houve esse atropelamento. A Polícia Militar e a perícia foram ao local fazer os procedimentos cabíveis. O policial encontra-se internado no pronto-socorro, a situação dele é delicada e está sem se mexer. A guarnição foi lá no local no dia e não conseguiu realizar o bafômetro devido às condições médicas que ele se encontrava, e a polícia técnica está fazendo toda a parte de investigação criminal, e aí vamos esperar o resultado da perícia e apurar os fatos. Segundo os moradores, Zacarias, que era um senhor com problema mentais e também fazia uso de bebida alcoólica, foi visto às margens do campo por terceiros antes do acidente. Como não tem testemunha para dizer como foi que ocorreu a dinâmica do acidente, somente a perícia vai avaliar isso aí de forma mais técnica”, destacou o Tenente Alessandro Martins, comandante do pilotão de trânsito da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul.

Dez acidentes no período da Expoacre Juruá

De acordo com o tenente Alessandro, desde do início da Expoacre Juruá, na quarta-feira, 31, até esta segunda-feira, 5, foram registrados dez acidentes, sendo dois com mortes em Cruzeiro do Sul. O militar diz que os acidentes não ocorreram no perímetro da Feira.

Na noite deste domingo, 4, uma mulher identificada por Loira, foi atropelada próximo a cabeceira da Ponte da União, na região central de Cruzeiro do Sul. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima.