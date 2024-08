Fortaleza vence Cruzeiro, supera Palmeiras e assume 3ª colocação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A tarefa não era fácil, mas o Fortaleza foi muito eficiente e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, impondo a primeira derrota dos mineiros como mandantes – a campanha da Raposa era de 100% antes da partida. O duelo, válido pela 21ª rodada do Brasileirão, foi disputado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

O que aconteceu

Após um primeiro tempo movimentado, o Fortaleza foi para o intervalo com vantagem de 2 a 1. Breno Lopes e Renato Kayzer marcaram para os visitantes, enquanto Matheus Henrique fez o gol do Cruzeiro.

Na segunda etapa, o Fortaleza foi eficiente na defesa e não sofreu para manter o resultado. A equipe visitante não abriu mão de atacar e ainda ameaçou em alguns contra-ataques, mas sem a precisão mostrada no primeiro tempo.

Com a vitória, o Fortaleza assumiu a terceira posição, com 39 pontos, a apenas quatro do líder Botafogo, mas com um jogo a menos em relação aos cariocas. A equipe ultrapassou o Palmeiras.

O Cruzeiro, com 35 pontos, é o quinto colocado. O time mineiro está a apenas dois pontos do G-4, e tem um jogo a menos que o Palmeiras, que abre o grupo.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (10), quando recebe o Criciúma. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, às 16h (de Brasília).

No mesmo dia, o Cruzeiro tem clássico contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam no Mineirão, às 21h30 (de Brasília)

Invencibilidades à prova. Com o triunfo, o Fortaleza chegou a sete jogos de invencibilidade (seis vitórias e um empate). O Cruzeiro, por sua vez, deixou de ter uma campanha perfeita em casa no Brasileirão. A equipe tinha vencido todos os jogos como mandante até então.

Como foi o jogo

Os primeiros minutos foram muito movimentados. Enquanto o Cruzeiro trabalhava a bola e buscava a construção de jogadas, o Fortaleza apostava em lances mais verticais de ataque – e as duas estratégias funcionaram. Os visitantes abriram o placar no primeiro ataque, com Breno Lopes. Antes dos 15 minutos, os mineiros empataram com Matheus Henrique, aproveitando um momento de pressão.

A eficiência do Fortaleza e o dedo de Vojvoda garantiram a vantagem antes do intervalo. O Cruzeiro cresceu na partida e teve até chances de virar. Foi quando Vojvoda ousou e colocou o Kervin Andrade, mexendo no time com apenas 34 minutos. Pouco depois de entrar, o jovem participou do lance do gol que recolocou os visitantes à frente. O 2 a 1 persistiu até o intervalo.

O início do segundo tempo foi dominado pelo Fortaleza. Mesmo sem ficar com a bola a maior parte do tempo, os visitantes não permitiram nenhum lance de perigo dos mineiros e ainda encaixaram bons contra-ataques, mas sem a mesma eficiência da primeira etapa.

No fim da partida, Fernando Seabra mexeu nas peças, mas não conseguiu mudar o cenário do jogo. O Fortaleza seguiu se defendendo bem, segurou uma pequena pressão – com cruzamentos e chutes de fora – na reta final, e garantiu o importante triunfo.

Gols e lances importantes

0x1: Aos 7 minutos, Marinho deu passe para Breno Lopes em profundidade. O atacante dominou pela esquerda, avançou até a grande área e bateu cruzado, rasteiro. A bola beijou a trave antes de entrar. Foi o primeiro ataque do Fortaleza.

1×1: Aos 14′, Matheus Pereira bateu da entrada da área, e João Ricardo fez uma boa defesa. No rebote, a defesa do Fortaleza vacilou, demorou para afastar e a bola ficou com Matheus Henrique, que praticamente repetiu a finalização anterior, mas conseguiu superar o goleiro. O Cruzeiro respondeu rápido.

Quase a virada! Aos 25′, a defesa do Fortaleza afastou parcialmente um cruzamento e a bola sobrou com Matheus Henrique. No limite da grande área, ele bateu de primeira, muito forte, mas mandou para fora por muito pouco.

João Ricardo! Aos 34′, Lautaro Díaz finalizou travado, mas a bola sobrou para William, que bateu forte. João Ricardo, bem posicionado, fez uma grande defesa.

1×2: Aos 41′, Bruno Pacheco tabelou com Kervin Andrade pela esquerda, recebeu na frente, invadiu na área e tocou para o meio. Renato Kayzer completou para a rede e colocou os visitantes na frente do placar de novo.

Quase o terceiro! Aos 20′ do segundo tempo, Kervin Andrade puxou o contra-ataque e cruzou para Moisés, que dominou bem, invadiu a área, cortou dois marcadores e bateu para o gol. João Marcelo se lançou na direção da bola e impediu que ela fosse na direção da meta de Cássio.

Na trave! Aos 50′ do segundo tempo, Barreal recebeu pela direita, cortou para dentro e bateu de fora da área. A bola tocou no travessão de João Ricardo, que nem foi na bola.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro 1 x 2 Fortaleza

Competição: Brasileirão – 21ª rodada

Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e horário: 5 de agosto (segunda), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Alex Stefano (RJ)

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, João Marcelo, Dinenno, Lautaro Díaz (CRU); Marinho, Breno Lopes e Yago Pikachu (FOR)

Gols: Breno Lopes (FOR), aos 7′, Matheus Henrique (CRU), aos 14′, e Renato Kayzer (FOR), aos 41′ do primeiro tempo.

Cruzeiro: Cássio; William (Wesley Gasolina), Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero (Vitinho), Matheus Henrique (Lucas Silva), Barreal e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Dinenno) e Lautaro Díaz (Arthur Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pedro Augusto (Kervin Andrade) e Matheus Rossetto (Zé Welison); Marinho (Dudu), Breno Lopes (Pedro Rocha) e Renato Kayzer (Moisés). Técnico: Pablo Vojvoda.