Trator da prefeitura é usado em propriedade rural de vereadora em Feijó

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O flagrante de um trator de esteira pertencente à prefeitura de Feijó sendo, supostamente, usado na propriedade rural de uma vereadora da base do prefeito, foi denunciado na delegacia do município.

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado nesta terça-feira, 30, e que o ac24horas teve acesso, o caso aconteceu no último dia 23 de julho, às 6 horas da manhã. A propriedade fica localizada em uma área rural e pertence à vereadora Maria Mirle Sousa, conhecida politicamente no município como Mirla do Jair.

No boletim, o denunciante, que preferiu não se identificar, conta que o trator entrou na propriedade e passou a ser usado para fazer barragem de açudes. “O denunciante sente-se prejudicado, pois até o presente momento os ramais da cidade estão praticamente todos por fazer, mas que a prefeitura prefere utilizar seu maquinário de forma criminosa para favorecer a vereadora da base do prefeito”, narra o BO.

Anúncios

Na polícia, foram entregues imagens de drones que mostram o trator, supostamente da prefeitura, trabalhando na propriedade.

A reportagem do ac24horas falou com a vereadora Mirla do Jair. A parlamentar não respondeu ao questionamento se a máquina da prefeitura trabalhou em sua propriedade, se limitando a responder apenas que não recebeu nenhuma intimação da Delegacia de Polícia. O prefeito Kiefer Cavalcante não foi encontrado pela reportagem. O espaço segue aberto para os devidos posicionamentos.

VEJA O VÍDEO: