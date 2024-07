Sebrae prepara atividades inovadoras para ExpoAcre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A 19ª edição da Expoacre Juruá acontecerá de 31 de julho a 4 de agosto, na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A feira é realizada pelo Governo do Acre e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Sendo a maior vitrine de negócios da região, o Sebrae traz novidades para os empreendedores e aqueles que desejam empreender. Com o tema Inovação, Bioeconomia e Sustentabilidade, a instituição trará uma programação especial para os visitantes durante as cinco noites de feira. O horário de funcionamento do espaço institucional será das 18h às 23h.

Jogos interativos em realidade virtual direcionados ao empreendedorismo estarão disponíveis para jovens a partir de 13 anos, o objetivo do projeto é sensibilizar o participante quanto à dedicação e resiliência frente aos obstáculos presentes no mundo do empreendedorismo e negócios, de maneira única, lúdica e experimental.

Buscando fortalecer o empreendedorismo local e, assim, promover o desenvolvimento econômico, serão realizados sorteios diários de consultorias de 30h (cada), e ao final da feira será sorteado um voucher para um evento de mercado à escolha do contemplado. Além disso, estarão expostos os Produtos Digitais do Sebrae, com soluções tecnológicas e digitais para as empresas, e a apresentação da Universidade Sebrae.

Uma das inovações presentes no estande será a projeção holográfica do processo produtivo do açaí, da farinha de Cruzeiro do Sul e do café. Os produtos dessas cadeias estarão em exposição na Tenda do Agronegócio, em anexo ao espaço Sebrae, assim como os produtos de destaque na região do Juruá: abacaxi, coco, açúcar mascavo, banana, feijão, entre outros.

Para que os visitantes conheçam a riqueza de possibilidades que os produtos regionais oferecem, serão realizadas degustações de derivados do abacaxi, mandioca, banana, feijão, coco e café. Empresas locais também colocarão produtos como banana chips e farofa à disposição do público.

O estande contemplará os empreendedores da Economia Criativa, apresentando a cultura indígena com pintura corporal, o grafitte e a tatuagem. Também contará com um palco cultural com apresentação de artistas regionais das 20h às 22h:

31/07 – Oscar e Banda – forró;

01/08 – Vanete Lima e Bonifácio;

02/08 – DJ Alemão – música eletrônica;

03/08 – Banda Nego Véi – com tributo ao rock;

04/08 – Valdir Júnior – MPB.

Durante as cinco noites, a bioeconomia será apresentada ao público por meio de jogos virtuais, exposição de produtos de bambu, chocolates e óleos. Na tenda da bioeconomia estarão as principais cadeias produtivas da regional, junto às associações, expondo o cooperativismo e seus produtos.

A unidade móvel do Sebrae realizará atendimentos aos empreendedores e tirando dúvidas de quem pretende empreender. Serão disponibilizados os seguintes serviços: emissão de boletos DAS, atualizações de documentos do MEI, parcelamento de débitos e baixa de empresa MEI, entre outros.

A feira é realizada em parceria com o Banco da Amazônia, Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Federação do Comércio, Bens e Serviços (Fecomércio), Federação de Agricultura (Faeac), Federação das Associações Comerciais (Federacre), Associação Comercial de Cruzeiro do Sul (ACECS), e Prefeitura de Cruzeiro do Sul.