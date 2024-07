São Paulo aproveita expulsão, vence Goiás e sai na frente na Copa do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O São Paulo venceu o Goiás por 2 a 0 na noite desta terça-feira (30), no MorumBIS, e deu um passo grande para avançar nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Os gols foram marcados pela dupla de ataque Luciano e Calleri. Os gols saíram apenas na segunda etapa.

Luciano abriu o placar no início do segundo tempo após rebote de chute de Calleri, enquanto o argentino ampliou já perto do fim do jogo aproveitando rebatida em finalização de Luiz Gustavo.

Anúncios

O Tricolor teve o domínio das ações desde a primeira etapa, mas teve dificuldade em tranformar a posse em finalizações. Tadeu pouco trabalhou no primeiro tempo.

O Tricolor jogou com um homem a mais desde os 35 minutos do primeiro tempo. Marcão levantou demais o pé, acertou Luciano e acabou expulso após revisão do VAR.

Com o resultado, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (8), às 20h, em Goiânia. Não há regra do gol qualificado fora de casa.

O Tricolor volta a campo neste sábado, às 21h30, quando enfrenta o Flamengo no MorumBIS, pela 21ª rodada do Brasileirão.

São Paulo aproveita vantagem numérica

Zubeldía armou a equipe com Lucas pela direita, Ferreira pela esquerda e Luciano flutuando pelo centro encostando em Calleri. A formação funcionou em matéria de trocas de passes rápidos, mas pouco criou perigo para o goleiro Tadeu. O Tricolor conseguiu boas triangulações se aproveitando das subidas dos laterais, sobretudo Welington, e a aproximação de Bobadilla por trás, mas não conseguia finalizar a gol.

O cenário mudou a partir dos 34 minutos, quando o Tricolor ficou com um a mais por causa da expulsão de Marcão. A equipe de Zubeldía começou a encontrar espaços na linha de cinco de Goiás e por pouco não abriu o placar ainda na primeira etapa.

O gol viria logo no começo do segundo tempo e com dedo de Zubeldía. O São Paulo voltou para o jogo com Erick no lugar de Bobadilla e foi justamente o atacante que invadiu a área em belo lançamento de Lucas para cruzar para Calleri. Tadeu pegou a primeira, mas no rebote Luciano mandou para o gol.

O segundo gol saiu no fim em mais um rebote de Tadeu. Luiz Gustavo acertou belo chute de fora da área e o goleiro do Goiás soltou o rebote nos pés de Calleri, que agradeceu e mandou para as redes para colocar o Tricolor em boa situação na eliminatória.

Lances Importantes

Impedido. Aos dois minutos, David Braz esticou bola para o lado esquerdo do ataque e encontrou Paulo Baya. O atacante cortou a marcação, trouxe para dentro e bateu para defesa de Rafael. No rebote, Thiago Galhardo empurrou para o gol, mas o impedimento fácil foi marcado sem precisar do auxílio do VAR.

Expulsão. Aos 34, o São Paulo ficou com um homem a mais. Marcão foi tirar a bola em lance na defesa, mas levantou demais o pé e acertou Luciano perto do rosto. O árbitro deu cartão amarelo, mas o VAR chamou para revisão e Marcão acabou expulso de campo.

Anúncios

Pra fora! Na cobrança da falta que gerou a expulsão, Ferreira lançou Welington no fundo em jogada ensaiada. O lateral chegou cruzando para trás e Lucas finalizou em boa posição dentro da área. A bola passou raspando a trave direita de Tadeu.

Por cima! Aos 46, Calleri e Ferreira tabelaram pela direita do ataque e o ponta levantou para Luciano mandar de primeira da entrada da área. O camisa 10 pegou em cheio na bola, mas ela subiu demais e passou por cima do gol de Tadeu.

Não entra! Aos 50, cruzamento na área ficou com Calleri no segundo pau. O centroavante domina e toca na saída de Tadeu, mas David Braz salva de forma incrível em cima da linha.

1×0. No começo do segundo tempo, Lucas lançou Erick pela direita, o atacante invandiu a área e cruzou rasteiro para Calleri. O centroavante finalizou, Tadeu fez a defesa e no rebote Luciano apareceu vindo de trás e, de carrinho, mandou para o fundo das redes.

Quase o segundo. Na jogada seguinte, Rafinha escapou pela direita, tocou para Ferreira que ajeitou para Erick rolar para trás. Lucas fez um belo corta-luz e Luiz Gustavo bateu de fora da área levando o perigo ao gol de Tadeu.

Impedido. Aos 28, Calleri recebeu lançamento e deu um toque de classe para encobrir Tadeu. O argentino, porém, estava em posição irregular e o impedimento foi marcado sem auxílio do VAR.

2×0. Calleri! Não tocaram nele, fizeram pior. Luiz Gustavo soltou a bomba de fora da área, Tadeu fez a defesa, mas deixou o rebote nos pés do camisa 9. Calleri aceitou o presente e ampliou o marcador.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 0 Goiás

Copa do Brasil – Oitavas de final

Data: 30/07/2024 (terça-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: estádio MorumBIS, em São Paulo-SP

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Amarelos: Calleri e Luciano

Vermelho: Marcão

Gols: Luciano (2’/2ºT), Calleri (34’2ºT)

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington (Nestor); Luiz Gustavo e Bobadilla (Erick); Ferreira (André Silva), Lucas, Luciano (Liziero) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, David Braz, Lucas Ribeiro e Sander; Wellington (Luiz Henrique), Marcão e Thiago Galhardo (Nathan Melo); Welliton Matheus (Matheus Gonçalves) e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi