Inaugurações e arraial marcam aniversário de Rodrigues Alves

A programação de aniversário de 32 anos de Rodrigues Alves,iniciada dia 23, foi encerrada nesse domingo, 28, com inaugurações, desfiles, carnaval fora de época, quadrilha e shows

O prefeito Jailson Amorim e a Colônia de Pescadores entregaram à categoria a nova Fábrica de Gelo. A festa no domingo contou com a presença de mais de mil pescadores, além de autoridades, como o Senador Sérgio Petecão, ex-deputado estadual Jonas Lima e o superintendente da pesca no Acre, Paulo Giménez. A Fábrica de Gelo produz 24 toneladas do produto por dia, proporcionando melhoria na conservação do pescado e redução dos custos operacionais dos pescadores.

“Hoje é um dia muito especial, estamos entregando a fábrica de gelo e também um barco frigorífico aos nossos pescadores. Agradeço as emendas do ex-deputado estadual Jonas Lima, Senador Sérgio Petecão e o governador Gladson Cameli quando era ex-deputado federal. Nosso muito obrigada, estamos realizando um grande sonho dos nossos pescadores, que é ter uma fábrica de gelo,” disse o gestor.

O pescador fundador da Colônia de Pescadores de Rodrigues Alves, José Gomes, agradeceu pelo feito. “Eu me emociono, pois sei onde eu comecei, e estou vendo agora onde chegamos, estou feliz e honrado, fazia 7 anos e 6 meses que foi feito o pedido da fábrica de gelo, e hoje estamos realizando esse grande sonho, obrigada a todos, obrigada prefeito Jailson Amorim, estou honrado pelo homenagem feita ao meu filho nesta grande obra para os nossos pescadores,” concluiu.

No sábado, 27, Amorim inaugurou a nova sede do Conselho Tutelar, que proporciona um espaço adequado e acolhedor para o o atendimento ao público e para os os conselheiros tutelares e um sistema de abastecimento de água na Praia da Amizade com emenda parlamentar especial do Senador Sérgio Petecão.

A parte de entretenimento e esporte da programação, que incluiu futebol e carnaval fora de época, teve também um festival de quadrilhas. Arriba Saia, Arrasta Pé e Espalha Brasa, encantaram o público com sua animação contagiante e a beleza dos figurinos no sábado, 27. A competição foi marcada por momentos de intensa criatividade e expressão cultural, refletindo não apenas a habilidade dos participantes, mas também o orgulho e o amor pela cultura local.

Arrasta Pé foi a campeã, ficando com prêmio de R$ 3 mil. Espalha Brasa ficou em segundo lugar e levou R$ 2 mil e em 3° ficou a Arriba Saia, que recebeu R$ 1 mim. “Estamos muito satisfeitos com o resultado. Trabalhamos muito para dar o nosso melhor na apresentação, e o título de campeão veio. Somos Arrasta Pé de coração”, citou Cleiciane Santos, da quadrilha vencedora.