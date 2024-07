Aprovado em concurso largou trabalho para estudar: “me pediu só a comida”, diz mãe

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nesta segunda-feira, 29, o governador Gladson Cameli (PP) postou no seu Instagram um depoimento emocionante de dona Elisângela Araújo e do seu filho Firmino Araújo, um dos aprovados no concurso da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A mãe, emocionada, relembrou que o filho enfrentou dificuldades tanto no estudo quanto no trabalho, que acabou largando para se dedicar aos estudos. “Muitas vezes, ele ia para a faculdade com apenas arroz e feijão, estudando e trabalhando, sem dinheiro para merenda. Isso não existia, mas ele venceu. Quando se formou, não conseguiu emprego na área, porque as pessoas exigem experiência”, disse ela.

O governador escreveu que sua equipe foi até eles para saber mais sobre a história. “Como gestor do nosso estado, fiquei muito emocionado com toda a trajetória de vida dessa família e feliz por saber que nosso governo tem criado oportunidades e construído pontes. Que Deus abençoe sua trajetória profissional, Firmino, e que você use sua determinação para cuidar todos os dias da nossa gente”, comentou.

Firmino também falou sobre o assunto e agradeceu a oportunidade do governo em nome do chefe do Executivo. “Quero agradecer ao governador do estado do Acre, senhor Gladson Cameli, porque ele me deu essa oportunidade de realizar um sonho meu, um sonho da minha mãe. Através dele, eu posso dar uma condição de vida melhor para mim, para minha mãe e para minha família. Eu só tenho a agradecer”, concluiu.