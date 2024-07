Polícia recupera motocicleta roubada em Plácido de Castro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Policiais militares do 4° Batalhão recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo no sábado, 27, em Plácido de Castro.

Os militares receberam informações de que um veículo com restrição de roubo e furto estaria trafegando na rodovia AC-40, diante do informe e com base nas características passadas, os policiais se dirigiram até lá e nas proximidades do Km 85, se depararam com suspeito numa motocicleta Honda/Titan, cor vermelha, que foi abordado e constatado que veículo tinha restrição de roubo.

À equipe policial, o condutor informou ter comprado o veículo de terceiros e que não tinha conhecimento da irregularidade. Os policiais encaminharam o veículo e o homem à delegacia do município para as providências cabíveis.