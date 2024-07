Julimar e Di Yorio marcam, e Athletico vence o Cuiabá, na Arena Pantanal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Athletico foi até a Arena Pantanal neste domingo (28) e aproveitou o desespero do Cuiabá, que luta contra o rebaixamento, para sair com um resultado positivo, em jogo pela 20ª rodada do Brasileirão. Aos 10 minutos, o atacante Julimar aproveitou uma jogada na linha de fundo e chutou sem chances para o goleiro Walter, marcando o único gol do jogo, 1 a 0. O segundo gol foi marcado por Di Yorio, nos acréscimos da partida no segundo tempo. Desse modo, o time paraense venceu por 2 a 1.

Deyverson, aliás, fez o de honra para os mandantes, aos 50 minutos, mas não adiantou para o Cuiabá, que saiu derrotado em seus domínios.

O resultado coloca o Furacão em oitavo lugar com 28 pontos conquistados. Entretanto, o Cuiabá é o décimo oitavo, portanto, está no Z4, e soma 17 pontos.

Anúncios

Julimar abre o placar no primeiro tempo para o Furacão

Logo aos 10 minutos, o time visitante partiu para o ataque e inaugurou o marcador. O atacante Julimar aproveitou um cruzamento da direita e finalizou para fazer 1 a 0. Assim, obrigou o Cuiabá a sair para o jogo, mas, mesmo com a bola, não levou grandes perigos à meta de Léo Link.

Furacão chega a vitória com gol marcado por Di Yorio

Na segunda etapa, o Cuiabá saiu para o jogo e tentou marcar seu gol. Chegou a empatar a partida com André Luis, mas o VAR anulou por impedimento. Di Yorio marcou aos 47 minutos e determinou a vitória do Furacão. Contudo, ainda houve tempo para Deyverson fazer o gol de honra aos 50 minutos. Todavia, o placar final ficou em 2 a 1 para o rubro-negro

Próximos jogos das equipes

O Cuiabá volta a campo no sábado (3), quando enfrentará o Vitória, fora de casa. Todavia, o Furacão receberá o Grêmio, em sua arena, no domingo.

CUIABÁ 1 X 2 ATHLETICO

Campeonato Brasileiro — 20ª rodada

Data: 28/07/2024 (Domingo)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Público e Renda: Público 4.452. Renda de R$ 80.700,00

Gols: Julimar, 10’/1ºT (0-1); Di Yorio, , 47’/1ºT (0-2)

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre (Railan, 37’/2ºT), Marllon, Alan Empereur, Ramon e Lucas Mineiro (Fernando Sobral, 15’/2ºT); Denilson, Max (Eliel, 37’/2ºT), Isidro Pitta, Jonathan Cafu (André Luis, ‘/2ºT) e Deyverson Técnico: Petit

ATHLETICO: Léo Link ,Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno, Fernando e Fernandinho (Gabriel, 06’/2ºT); João Cruz (Leo Godoy, 17’/2ºT), Zapelli (Pablo, 30’/2ºT), Cuello (Cannobio,’/2ºT), Julimar (Nikão, 17’/2ºT) e Di Yorio. Técnico: Martín Varinig

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Anúncios

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa-BA)

Cartões Amarelos: Julimar, Leo Godoy (ATH)

Cartões Vermelhos: