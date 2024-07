Acreano de 15 anos é convocado e faz gol pela Seleção Brasileira de Futebol 7

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O acreano Gabriel Idalino teve uma noite inesquecível neste sábado, 27. O adolescente, nascido em Rio Branco, foi convocado e jogou pela primeira vez com a camisa da Seleção Brasileira de Futebol 7.

Além de ter jogado, Gabriel ainda marcou um gol no amistoso disputado em Maceió, capital das Alagoas.

Gabriel, que se destaca no futebol, assinou contrato e está jogando no Central de Caruaru, de Pernambuco. No final de semana, foi convocado ao participar da Copa do Brasil de Base de Futebol 7, com equipes dos estados de Minas Gerais, ⁠Pará, ⁠Maranhão, ⁠Rio Grande do Norte, ⁠Pernambuco, ⁠Sergipe, ⁠Alagoas e ⁠Bahia, nas categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

O jovem é neto do presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre, Luiz Cordeiro, que fala da emoção de ver Gabriel brilhando nos campos. “Ele é muito esforçado. É um orgulho muito grande, esse amistoso faz parte de um processo no qual estão sendo selecionados os atletas que vão para disputar a Copa América de Futebol 7”, conta o avô orgulhoso.