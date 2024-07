Samu terá posto de atendimento e equipe médica na Expoacre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O serviço Móvel de Urgência (Samu) estará na Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul. No local do evento haverá um posto de atendimento com médico e duas ambulâncias. A Feira será realizada de 31 de julho a 4 de agosto no estacionamento Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405, a cerca de 9 quilômetros do Centro da cidade.

“Nós vamos ter duas equipes avançadas que vão ficar no apoio da Expoacre conforme a demanda, para show, para o rodeio e a gente vai fazer um posto de atendimento. Então vai ter equipe médica lá para atendimento dos casos de urgência. Dentro do espaço, vai ser mais para o paciente desidratado, embriagado, que é comum nessas festas, alguma imobilização de alguém que pode vir a se machucar no rodeio ou alguma entorse que acontecia ali, então vai ter esse atendimento mais rápido ali. Casos mais graves, que é preciso de uma internação no hospital, aí vai ser conduzido pela viatura, pela ambulância, para a unidade hospitalar”, explica, Luiz Augusto Barreiros, gerente do Samu em Cruzeiro do Sul.

O posto de atendimento estará localizado no mesmo espaço do ano passado, na via principal de entrada. No local os profissionais do Samu também passarão orientações para as pessoas com relação a primeiros socorros. “A gente tem o nosso NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente. O grupo vai dar orientações sobre primeiros socorros, manobra de desengasgo, manobra de reanimação, você checar algum familiar. Então, às vezes você está com algum familiar em casa que passa mal, aí você consegue identificar ali uma gravidade desse familiar, e até a chegada da equipe do SAMU, você pode realizar uma anógrafe, pode engasgar uma criança ou um adulto também, que é bem comum”.

Anúncios

O atendimento na cidade seguirá normalmente no atendimento aos casos de urgência.