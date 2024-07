Jovem entra em coma após acidente de moto em Brasileia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grave acidente de trânsito foi registrado neste sábado, 27, no Km 17 da estrada de Brasileia, envolvendo o motociclista Lucas Amaral, de 24 anos. Segundo relatos, o pneu traseiro de sua motocicleta estourou, fazendo com que Lucas perdesse o controle e caísse violentamente ao chão. As informações são do portal O Alto Acre.

Lucas Amaral sofre de aneurisma cerebral e usa uma válvula para controlar a doença. Ele bateu a cabeça no local onde a válvula está instalada. A colisão resultou em seu desmaio. Ele foi rapidamente socorrido por populares e levado em para o Hospital Regional do Alto Acre.

No hospital, foi constatado que Lucas havia entrado em coma e apresentava sinais de hemorragia, além de múltiplas escoriações pelo corpo. Devido à gravidade do seu estado, foi necessário transferi-lo de helicóptero para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Rio Branco. O transporte aéreo foi realizado pelo helicóptero da segurança pública do estado, garantindo uma transferência rápida e segura.

O garupa que acompanhava Lucas no momento do acidente, cujo nome não foi divulgado, sofreu apenas escoriações leves e passa bem.

A família de Lucas pede orações e apoio da comunidade para a sua recuperação.

Com informações O Alto Acre