Jorge Viana celebra projetos do Novo PAC para o Acre: “são R$ 170 milhões”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta sexta-feira (26), o resultado do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.

No anúncio, foram contemplados programas nos eixos cidades sustentáveis e resilientes, infraestrutura social e inclusiva e do programa Água Para Todos, com R$ 41,7 bilhões em investimentos.

O Acre, envolvendo o governo do estado e 14 municípios que enviaram projetos, foi contemplado com R$ 170 milhões para investimentos em obras de mobilidade e de drenagem urbana.

Com relação ao segundo ponto, os investimentos visam a prevenção de desastres naturais com obras de drenagem urbana sustentável, objetivando a redução do risco de alagamentos, enchentes e inundações urbanas e ribeirinhas em municípios críticos.

No Instagram, o ex-governador e senador Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), comemorou o anúncio do montante de recursos para o Acre e disse esperar que o Estado e os municípios executem os projetos.

“Tomara que o governo e as prefeituras façam no uso desses recursos e, principalmente, que a população acompanhe de pertinho porque o presidente Lula está fazendo isso para melhorar a vida dos nossos irmãos acreanos”, afirmou.

Entenda

O Novo PAC Seleções é voltado para atender projetos prioritários apresentados por estados e municípios. Neste ano, Lula anunciou R$ 23 bilhões para saúde, educação, esporte e cultura e R$ 18,3 bilhões para modalidades executadas pelo Ministério das Cidades, como contenção de encostas, abastecimento de água, regularização fundiária, urbanização de favelas e renovação de frota.

O programa foi lançado em setembro de 2023, quando foram anunciados investimentos de R$ 65,2 bilhões para seleções de obras e empreendimentos, com participação dos estados e municípios. O valor total destinado é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do Seleções está prevista para 2025, para que os prefeitos que forem eleitos este ano também possam apresentar seus projetos prioritários.

O Novo PAC Seleções compreende cinco eixos e 27 modalidades, executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob coordenação da Casa Civil. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 trilhão.

Com informações da Agência Brasil.