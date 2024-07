Bolasie decide, e Criciúma bate o Juventude pelo Campeonato Brasileiro

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em um jogo bem disputado no Alfredo Jaconi, o Criciúma venceu o Juventude por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. Bolasie marcou os dois gols dos visitantes, enquanto Luís Oyama descontou, pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim, com o resultado, o Tigre chegou a marca de 21 pontos, na 12ª colocação, e ultrapassou a equipe gaúcha (13ª), que também soma 21, mas tem o saldo inferior.

Na próxima rodada, o Alviverde de Caxias do Sul visita o Corinthians, no domingo (4), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, mede forças com o Fluminense, na quinta-feira (31). às 19h (de Brasília), pelas oitavas da Copa do Brasil, também no Alfredo Jaconi. O Tigre, por sua vez, recebe o Atlético-MG, sábado (3), às 20h (de Brasília), pelo Brasileirão.

Criciúma volta a vencer no Brasileirão e ultrapassa o Juventude na classificação – Foto: Celso da Luz/Criciúma

Tigre arisco

No primeiro lance da partida, o Criciúma levou muito perigo à meta de Gabriel. Depois de uma boa jogada por dentro, Felipe Mateus cortou a marcação e finalizou de bico. No entanto, o arqueiro dos donos da casa espalmou para escanteio, em uma bonita defesa no primeiro minuto.

Meia leva perigo

No primeiro tempo, o melhor jogador do Juventude foi Jean Carlos, que buscou dar dinâmica ao meio de campo e arriscou algumas jogadas. Dentre elas, ele soltou a bomba de fora da área, para a defesa de Gustavo. Assim, na ponta esquerda, Erick Farias puxou para o meio e também carimbou uma finalização de longa distância e a bola passou perto da meta alviverde.

Resposta catarinense

Ainda no primeiro tempo, os visitantes também se arriscaram. Claudinho cruzou na área para Marcelo Hermes, que desviou de cabeça para a defesa de Gabriel. Nesse sentido, em outra boa chegada, Trauco mandou para área, e a bola sobrou para Allano, que carimbou a defesa.

Estufa a rede

O segundo tempo começou animado, e aos 11, a equipe catarinense abriu o placar. Rodrigo Sam errou na saída de bola, e os visitantes aproveitaram. Bolasie ficou cara a cara com o goleiro e estufou a rede para a alegria da torcida do Tigre.

Tudo igual

Três minutos depois, os donos da casa deixaram tudo igual no placar. Luís Oyama limpou a marcação e arriscou de perna direita, sem qualquer chance para Gustavo. O desvio na defesa, aliás, enganou o arqueiro do Criciúma, que ficou fora de jogada.

Paredão Alviverde

Após o gol de empate, o Criciúma foi mais perigoso e incomodou a meta do arqueiro adversário. Na sequência, Marquinhos Gabriel acionou Marcelo Hermes, que finalizou cruzado. Gabriel desviou para fora. Em outro momento, Claudinho fica na cara do gol, mas o goleiro tira com o pé.

Ele de novo

Os visitantes chegaram novamente com perigo e desta vez desencantaram. Dessa forma, Bolasie ficou livre entre os zagueiros e voltou a estufar a rede, no contrapé de Gabriel. Além disso, o Tigre teve mais qualidade para segurar o resultado e voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro.

Por fim, o Juventude até tentou o empate, mas se limitou a alçar bolas na área e deu chance para o adversário sair de campo com os três pontos. A equipe gaúcha, portanto, perdeu a invencibilidade em seu estádio na competição, que era de nove partidas.

JUVENTUDE 1 x 2 CRICIÚMA

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 27/7/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Gols: Bolasie (11’/2ºT) (0-1); Luís Oyama (14’/2ºT) (1-1); Bolasie (37’/2ºT) (1-2)

JUVENTUDE: Gabriel; Ewerthon, Rodrigo Sam, Lucas Freitas e Gabriel Inocêncio; Caíque (Luís Oyama 10’/2ºT), Jadson e Jean Carlos (Nenê 10’/2ºT), Lucas Barbosa (Marcelinho 28’/2ºT), Erick Farias e Gilberto (Gabriel Tallari 10’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Jonathan 44’/2ºT), Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Barreto, Newton (Ronald Lopes 32’/2 ºT), Allano (Tobias Figueiredo 42’/2ºT), Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel 25’/2ªT) e Marcelo Hermes; Bolasie. Técnico: Claudio Tencati.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Lucas Barbosa (JUV) / Wilker Ángel (CRI)