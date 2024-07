Estrutura da ETA colapsa e não serve mais para nada; abastecimento volta nesta quinta (25)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A prefeitura de Rio Branco e representantes do Serviço de Água e Esgoto (Saerb) realizaram na tarde desta quarta-feira, 24, uma entrevista coletiva após o desarenador da Estação de Tratamento de Água (ETA) II, localizada na Via Verde, em Rio Branco, desabar, comprometendo 65% do abastecimento de água na capital acreana.

O prefeito Tião Bocalom (PL) declarou que o governo federal reconheceu o decreto de calamidade publicado em abril e o recurso na ordem de quase R$ 17 milhões deverá ser liberado para solucionar o problema na ETA II na próxima semana. “Acredito que o dinheiro sai até semana que vem, pelo que o senador Alan Rick falou. Em seguida, tomaremos providências, por enquanto, paliativas, e se Deus quiser, resolveremos isso definitivamente”, comentou.

De acordo com o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, a ETA II é responsável pelo abastecimento de 60% da cidade e o problema deve afetar o abastecimento em vários bairros tanto, no primeiro quanto no segundo distrito.

“Esse tratamento é feito lá em cima, na parte mais alta da cidade, mas a captação é feita aqui. Esta é uma estrutura que vem colapsando há muito tempo, não é de agora. O solo está se movimentando bastante, já faz algum tempo, e esta é a terceira interdição séria que fazemos porque a estrutura está realmente colapsando. E agora, às 10 da manhã, colapsou de vez. Infelizmente, a estrutura não serve mais para nada”, declarou.

Com o desabamento do desarenador, cuja finalidade é efetuar a detenção de resíduos que não foram removidos durante o processo de gradeamento, onde um raspador de fundo de movimento circular recolhe o material arenoso que será expelido, a equipe do Saerb fará um trabalho paliativo, e as atividades podem normalizar até a manhã desta quinta-feira, 25.

“Vamos pular o desarenador. Como ele já está inutilizado, não vamos mais forçá-lo. Vamos utilizar oito tubos para solucionar parcialmente o problema. Vamos fazer um paliativo, se Deus quiser, para ver se conseguimos até meia-noite ou até duas da manhã. Na verdade, só sairemos daqui quando resolvermos. Mas, se Deus quiser, até amanhã esta parte de captação e tratamento estará solucionada”, explicou Enoque Pereira.

Bocalom disse ainda que já foram investidos quase R$ 200 milhões no Saerb durante sua gestão. “Já investimos quase R$ 200 milhões no Saerb para garantir o abastecimento de água”, ressaltou.