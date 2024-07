Datena diz que ‘vai até o fim’ na candidatura e explica comparação com Biden: ‘Assunto mais comentado’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pré-candidato a prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB) afirmou que não vai desistir da corrida eleitoral nesta terça-feira, um dia após ter se comparado ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que desistiu de concorrer a reeleição neste final de semana. Em entrevista ao Flow Podcast, ele disse que teria citado o ex-candidato democrata como um exemplo para explicar que, sem o apoio do partido, seria difícil ir adiante. A princípio, a indicação de Datena será oficializada em convenção do partido neste sábado.

— Ele [Biden] teve como presidente da república do maior país econômico, militar do planeta, a hombridade de desistir da campanha. Se eu não tiver apoio do partido, é claro que eu não vou ter condição de ajudar o povo. Foi isso que eu quis dizer, e não dizendo que eu ia desistir — explicou ele.

Durante a entrevista, o apresentador também deu detalhes sobre o momento em que decidiu se tornar pré-candidato a prefeitura de São Paulo e comentou sobre o papel da deputada federal Tabata Amaral em seu processo de filiação ao PSDB. De acordo com ele, o plano original era que ele ocupasse o cargo como vice de Tabata para angariar apoio para uma candidatura futura no Senado.

— Quando me convidaram para ser vice dela [Tabata], para mim já estava bom, porque o meu grande lance era ter o apoio para a candidatura ao Senado. Esse era o meu grande lance, seria a minha grande ideia. Agora não tenho mais essa possibilidade, porque como candidato a prefeito, e eu espero ganhar a prefeitura de São Paulo, eu não desisti de coisa nenhuma. Eu espero ir até o fim — ele disse.

Apesar de garantir que tem com a confiança da executiva nacional e do presidente da legenda Marconi Perillo, Datena voltou a comentar sobre as críticas que tem recebido dentro do PSDB em meio a articulações contra a sua candidatura. Em entrevista à Folha de S. Paulo no início da semana, o jornalista afirma que levou “tiros” de dentro da sigla por correligionários que preferiram apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

— Na maioria dos casos é a política que não me quer, não sou eu que não quero a política. Então eu disse, eu preciso de apoio do partido — comentou ele nesta terça-feira.

Com uma trajetória política marcada por idas e vindas, Datena ainda não levou uma campanha até o fim em nenhum pleito. Antes, ele desistiu duas vezes de concorrer a uma vaga no Senado, e se absteve em outras duas oportunidades de tentar se eleger como prefeito e vice-prefeito em São Paulo, quando tinha melhores números nas pesquisas.