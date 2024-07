Cruzeiro vence Juventude e segue 100% como mandante no Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O melhor mandante do Campeonato Brasileiro conquistou mais três pontos nesta 19ª rodada. O Cruzeiro venceu o Juventude por 2 a 0, nesta quarta-feira (24), no Mineirão, e manteve os 100% de aproveitamento em casa na Série A. William abriu o placar para a Raposa no primeiro tempo, enquanto Dinenno saiu do banco de reservas para completar o triunfo na segunda etapa. Ambos os gols foram marcados de pênalti e confirmaram a oitava vitória em oito jogos da equipe em Belo Horizonte. Além disso, os visitantes ainda tiveram Zé Marcos expulso nos acréscimos da partida.

Dessa maneira, o Cruzeiro se recuperou da derrota para o Palmeiras na última rodada e voltou a vencer no Brasileirão. Assim, a Raposa chegou aos 32 pontos e contou com o tropeço do Fortaleza, que empatou diante do Criciúma, em jogo atrasado da 3ª rodada, para se aproximar ainda mais do G-4. Isto porque o clube mineiro tem apenas um ponto a menos que o Leão.

Além disso, com a vitória nesta quarta-feira, o Cruzeiro atingiu, e ultrapassou, a meta de pontos estabelecida pelo clube no primeiro turno do Brasileirão: 30 pontos. Ao mesmo tempo, o time mineiro ainda tem um jogo a menos, adiado contra o Internacional, e pode melhorar sua pontuação.

Por outro lado, o Juventude viu a sequência de três jogos de invencibilidade chegar ao fim neste início de trabalho do técnico Jair Ventura. Ou seja, a equipe segue com os mesmos 21 pontos, na 12ª posição, e pode ser ultrapassado pelo Internacional no decorrer desta 19ª rodada.

Além disso, o Juventude é o segundo pior visitante da Série A com apenas dois pontos somados em 24 disputados, e ainda não venceu longe de seus domínios.

O jogo

Em um primeiro tempo onde as defesas prevaleceram, o Cruzeiro conseguiu dominar a partida e teve mais posse de bola. No entanto, a superioridade da Raposa surtiu efeito apenas aos 44 minutos, quando William converteu cobrança de pênalti e abriu o placar para os donos da casa.

Na volta do intervalo, o Juventude tentou ser mais agressivo para buscar o empate, mas o Cruzeiro dominou as ações da partida e criou as melhores oportunidades. Dessa maneira, o goleiro Gabriel precisou trabalhar para evitar o segundo gol da Raposa. Por outro lado, o Juventude assustou em jogada de bola parada, mas parou em bela defesa de Cássio. Mas, outro pênalti, desta vez marcado com auxílio do VAR, confirmou a vitória do time mineiro. Dinenno, que saiu do banco de reservas, converteu a cobrança. Os visitantes ainda acertaram uma bola na trave, tiveram Zé Marcos expulso nos acréscimos, mas o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

CRUZEIRO 2×0 JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data-Hora: 24/7/2024, às 19h (horário de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Walace, aos 28′ do 2t), Matheus Henrique e Lucas Silva (Ramiro, aos 28′ do 2t); Matheus Pereira (Villalba, aos 47′ do 2t); Lautaro Díaz (Arthur Gomes, aos 22′ do 2t) e Kaio Jorge (Dinenno, aos 28′ do 2t). Técnico: Fernando Seabra.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas (Gabriel Inocêncio, aos 39′ do 1t), Lucas Freitas, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Ewerthon, aos 30′ do 2t), Luís Oyama (Luis Mandaca, aos 19′ do 2t) e Jean Carlos; Erick Farias (Nenê, aos 30′ do 2t), Lucas Barbosa e Gilberto (Gabriel Taliari, aos 19′ do 2t). Técnico: Jair Ventura.

Gols: William, aos 44′ do 1t (1-0); Dinenno, aos 40′ do 2t (2-0)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA).

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, João Marcelo, William (CRU); Gabriel Inocêncio, Zé Marcos, João Lucas (JUV)

Cartão vermelho: Zé Marcos (JUV)