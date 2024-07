Criciúma e Fortaleza empatam em jogo equilibrado pelo Brasileirão

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As equipes do Criciúma e Fortaleza entraram em campo nesta quarta-feira (24) no encerramento do primeiro turno. E o duelo terminou empatado pelo placar de 1 a 1. O lateral-esquerdo Trauco abriu o jogo, enquanto Lucero, empatou para os donos da casa.

Com o resultado, o Criciúma chega aos 18 pontos e ocupa, portanto, a décima quarta colocação. Por outro lado, o Leão é o quarto colocado e soma 34 pontos em 18 jogos disputados.

Criciúma x Fortaleza na noite desta quarta-feira (24/07) na 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa Criciúma E.C.

Primeiro tempo com time mandante vencendo de forma parcial

O Criciúma teve as melhores chances na etapa inicial e foi para cima do Fortaleza. Assim, chegou ao gol marcado pelo lateral-esquerdo Trauco. Ele marcou após grande finalização praticamente na entrada da área, 1 a 0, para o time mandante.

Lucero empata no segundo tempo

Na segunda etapa, o Fortaleza saiu para o jogo e chegou ao empate com o atacante Lucero. Ele aproveitou falta batida por Marinho, desviou a bola e empatou a partida em 1 a 1. Assim, a partida terminou empatada.

Próximos jogos das equipes

O Criciúma volta a campo no sábado (27) quando enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi. Todavia, o Leão terá o São Paulo, no Castelão. Jogo no mesmo dia.

CRICIÚMA X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro — 19ª rodada

Data: 24/07/2024 (quarta-feira)

Local: Heriberto Hulse

Gols: Trauco, 21’/1ºT (1-0); Lucero, 17’/2ºT (1-1)

CRICIÚMA: Gustavo, Jonathan (Eliédson, 39’/2ºT), Rodrigo, Angel, Trauco, Higor Meritão (Marquinhos Gabriel, 32/2ºT), Newton, Marcelo Hermes, Felipe Matheus (Wallison Maia, 39’/2ºT), Arthur Caíque (Bolasie,/2ºT), Eder (Felipe Vizeu, 24’/2ºT) Técnico: Claúdio Tencati

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga (Dudu, 45’/2ºT), Brítez, Titi (Marinho, 14’/2ºT), Felipe Jonathan, Pedro Augusto (Matheus Rosseto, /2ºT), Lucas Sasha, Yago Pikachu (Cardona, 32’/2ºT), Moíses, Machuca (Renato Kayser, 14’/2ºT) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vovjoda

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG).

Cartões Amarelos: Pedro Augusto (FOR)

Cartões Vermelhos: