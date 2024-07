“Conhecimento e bom coração fazem a diferença”, diz Barroso ao dar palestra

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse durante chegada para uma apresentação a alunos da escola Armando Nogueira, em Rio Branco, que vai abordar na palestra “Como fazer diferença para si próprio, para o Brasil e para o mundo”, a importância dos estudos para contribuição social de um país.

“Vou abordar a importância dos valores, do estudo, da progressão. O mais importante para um país é a educação básica, a gente vive numa sociedade de conhecimento. Conhecimento e bom coração é o que fazem a diferença”, afirmou Barroso.

O ministro, Luís Roberto Barroso, recebeu durante a chegada na escola Armando Nogueira um livro da escritora acreana Laura de Oliveira Mota, de 7 anos.

Anúncios

Acompanhada de seu pai Márcio Mota, que é agente penal, ela levou à Escola Armando Nogueira, onde acontece mais tarde uma palestra do ministro, as últimas edições de suas obras. Com apenas sete anos de idade, ela já é autora de 15 livros, sendo 10 deles uma série intitulada “As Aventuras do Kiwi”, em homenagem ao seu companheiro de pelúcia e réplica da ave neozelandesa não-voadora.

À assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Acre, Márcio Mota contou que a filha foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com altas habilidades. “Ela fala pouco, então a neuropsicóloga explicou que a comunicação dela é escrevendo”, narrou.

VEJA O VÍDEO: