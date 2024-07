Segurança diz ter reduzido 35% os casos de roubos no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Relatório do Departamento Integrado de Estatística e Analise Criminal (Dieac) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) no Acre aponta que o crime de roubo apresentou uma redução de 35,19% no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

Com relação aos furtos, consta que a redução foi de 14,36% em todo o estado. A capital acreana teve uma redução de 38,29% de roubos e 16,10% de furtos.

O roubo de veículos em todo o estado também apresentou redução de 34%. O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, destaca que as reduções são resultado de um conjunto de ações policiais, estabelecidas para coibir os crimes de roubo em todo o estado, e assim garantir o bem-estar e a segurança da população.

Anúncios

“Estamos executando políticas de segurança, unindo tecnologia e inteligência como reforço para o trabalho preventivo, ostensivo e repreensivo das forças policiais, com câmeras instaladas em áreas potenciais ao crime na capital e nos municípios, o que também incidiu na diminuição de 34% dos roubos de celulares no estado, e na capital (-37,40%)”.

O chefe do Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal (Dint) da Sejusp, Nilber de Lima, explica que houve redução de 35, 19% em comparação ao mesmo período do ano de 2023. “Quatorze municípios do estado tiveram redução no número de roubos. Outro fator interessante é que em três municípios não houve registro de roubos no ano de 2024 e um município está com o mesmo número de registro do ano de anterior”, afirma.

O policiamento comunitário também é uma estratégia das forças policiais do Estado para estabelecer um relacionamento com a comunidade e, juntas, exercerem políticas de prevenção aos crimes, aumentando uma confiança mútua e cooperativa nos bairros.

Com informações da Agência de Notícias do Acre