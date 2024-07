Justiça nega liminar da Pega Pega e Malucos na Roça mantém título

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) indeferiu nesta terça-feira (23) um pedido de liminar feito pela quadrilha junina Pega Pega, que tentava reverter uma decisão da Liga das Quadrilhas que tirou o seu título após uma denúncia da vice-campeã do Concurso, Malucos da Roça.

De acordo com a presidente da Liga das Quadrilhas, Maria Francilene, a frustração da Pega Pega é compreensível, mas as regras do Campeonato Estadual precisam ser seguidas. “A gente sabe, eles se preparam o ano inteiro, é uma noite importante. Mas, infelizmente, um regulamento foi ferido”, disse.

Francilene ainda lembrou que o próprio grupo campeão, o Malucos da Roça, também já foi desclassificado em situação semelhante.

“Nós entendemos a dor, entendemos a situação, e queremos apenas amenizar tudo isso. E fazer com que a cultura não morra, que as quadrilhas continuem abrilhantando a nossa vida. Infelizmente, foi uma parte quebrada”, disse Maria Francilene ao A Gazeta do Acre.