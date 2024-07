Envolvido em ataque no Taquari tem habeas corpus negado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Preso desde o ano passado por envolvimento no ataque que culminou na execução de Maicon Douglas da Silva Moreira, morto a tiros e sua esposa, Kailane Ferreira da Silva, ferida com um projétil na cabeça na região do bairro Taquari, Benedito Taylor Araújo Colombo teve a liminar do Habeas Corpus negada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). A decisão foi proferida pela desembargadora Denise Bonfim.

A defesa argumentou que as provas contra o réu são questionáveis, incluindo o depoimento dos militares envolvidos na prisão. Por isso, solicitaram que o réu aguardasse em liberdade devido ao excesso de prazo ou que a prisão preventiva fosse substituída por medidas cautelares.

No entanto, a relatora negou o pedido, afirmando que a concessão de liminar de habeas corpus é uma medida excepcional, cabível apenas quando há constrangimento ilegal.

Relembre o caso

Maicon Douglas da Silva Moreira, de 20 anos, foi morto a tiros e sua esposa, Kailane Ferreira da Silva, também de 20 anos, foi ferida com um projétil na cabeça na Rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, membros de uma organização criminosa roubaram um veículo modelo HB20, de cor azul, placa NAG-6521, de um motorista de aplicativo para cometer crimes. Após o roubo, os criminosos seguiram até a Rua do Passeio, onde encontraram o casal ao lado de sua residência e efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Maicon foi atingido com projéteis nas costas e na cabeça, enquanto Kailane foi ferida com um tiro na cabeça.