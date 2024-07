Barra de direção quebra e ônibus para a centímetros de casa em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um ônibus da empresa Ricco, que faz parte do transporte coletivo de Rio Branco, quebrou a barra de direção e por pouco não atingiu o muro de uma casa na tarde desta terça-feira, 23, no centro da capital acreana.

Segundo relato de testemunhas, o ônibus 1959, que faz a linha 103 (Santa Maria) havia acabado de embarcar passageiros no Terminal Central, mas ao fazer a curva da rua Benjamin Constant para a Avenida Ceará, a barra de direção quebrou, a roda esquerda torceu e o veículo acabou parando no limite do meio-fio, a centímetros de atingir o muro de uma casa. Ninguém se feriu (veja o vídeo).

Um ônibus de apoio compareceu ao local e mecânicos foram acionados para fazer a retirada do veículo. Agentes da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans fizeram a sinalização da Avenida Ceará, que está com metade da via interditada.

Veja o vídeo: