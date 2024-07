Expoacre Juruá espera 30 mil pessoas por noite; premiação do rodeio passa dos R$ 36 mil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A premiação dos três peões vencedores do rodeio na Expoacre Juruá 2024, em Cruzeiro do Sul, será de R$ 36.500. O campeão ganhará uma Moto Honda, no valor de R$ 22 mil de patrocínio do Grupo Star Motos. O 2° leva R$ 8,5 mil e o 3° receberá R$6 mil, totalizando R$ 36.500.

A organização da feira abriu 50 vagas e 40 peões do Acre e de outros estados já se inscreveram para participar do rodeio. As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Agricultura do Estado, na frente da Oca, região central de Cruzeiro do Sul. As provas de rodeio serão realizadas nos dias 1,2 e 3 de agosto. Este ano, há novidades com relação a capacidade de público. “A arquibancada deste ano está maior e terá capacidade para 5 mil pessoas sentadas. Já na abertura do evento, dia 31, teremos provas dos Três Tambores. Dias 1,2 e 3, teremos o rodeio e no dia 4, fechamos com a cavalgada e a final da prova de laço em duplas”, conta o representante da Secretaria de Agricultura e organizador do rodeio, Marcos Pereira, citando ainda a queima de fogos, a locução e animação como atrações do rodeio.

Público esperado é de 30 mil pessoas por noite

400 expositores vão participar da Expoacre Juruá 2024 e a expectativa da organização é de uma movimentação de R$ 40 milhões no evento, que será realizado de 31 de julho e 4 de agosto em Cruzeiro do Sul. O público esperado é de 30 mil visitantes por noite.

“Em 2022, atingimos aproximadamente R$ 12 milhões; em 2023, quase dobramos esse valor para R$ 22 milhões. Agora, esperamos superar os R$ 40 milhões em faturamento direto”, destacou João Casas, coordenador institucional da Expoacre Juruá 2024.

A feira, segundo Jairo Negreiros, gerente regional do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae de Cruzeiro do Sul, impacta positivamente vários setores da economia. ” O evento gera emprego e renda, movimentando setores como a rede hoteleira, bares, restaurantes, agências de viagens, postos de combustíveis, supermercados, táxis e mototaxistas. O faturamento indireto também será significativo, embora difícil de mensurar “, destacou.