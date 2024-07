Busca por crédito cresce no Acre e chega a terceira maior do país

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em maio, na comparação com o mesmo mês de 2023, a demanda dos consumidores por crédito cresceu 10,8% no Acre. Esse número é menor que o registrado em abril (24,1%), mas sustenta uma forte tendência de maior busca por algum tipo de financiamento ou compra parcelada.

Os dados são do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian mostrando que, no período, o resultado do Acre é o terceiro maior do Brasil.

No país, esse indicador marcou queda de 2,9%. Os números mostram, ainda, que todas as faixas de renda tiveram retração. A menor baixa foi registrada entre os consumidores que ganham até R$ 500 mensais (-0,8%) e a maior na faixa daqueles que recebem entre R$ 5 a R$ 10 mil (-5,2%)

Anúncios

Em maio, a demanda por crédito dos consumidores apresentou crescimento na maioria dos Estados. “Entre os estados que se destacaram nesse movimento, o Amapá (12,7%), o Amazonas (10,9%) e o Acre (10,8%), que registraram as maiores altas. O Rio Grande do Sul teve a maior queda entre todas as UFs (-11,7%)”, observa a Serasa.

“Essa retração é atribuída às consequências da catástrofe climática que assolou a região, afetando severamente a economia local”, avalia Luiz Rabi.

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.